Сергей Разумовский

Украинский форвард Владислав Ванат не останется в Жироне после вылета команды в Сегунду. Об этом сообщает «Динамомания».

24-летний нападающий продолжит карьеру в Вильярреале. Испанский клуб завершил сезон Ла Лиги на третьем месте и, соответственно, сможет предложить украинцу выступления на значительно более высоком уровне, чем Жирона после понижения в классе.

Ванат перешел в Жирону уже после старта сезона-2025/26. Несмотря на непростую ситуацию в команде, украинец сумел стать заметной фигурой в атаке каталонцев.

Всего за Жирону форвард провёл 29 матчей, в которых забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Также в первой части сезона Ванат успел сыграть за Динамо. В составе киевского клуба нападающий провёл семь матчей, отметился тремя голами и одним ассистом.