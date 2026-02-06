Сергей Разумовский

Вингера Меца Георгия Цитаишвили признали лучшим игроком французского клуба по итогам января. Об этом сообщил официальный сайт Меца.

Для 25-летнего футболиста сборной Грузии это уже вторая подряд награда игрока месяца. Аналогичное признание он получил и в декабре 2025 года. В голосовании за январскую награду грузин опередил сразу нескольких конкурентов — центрального полузащитника Жессі Деменьжэ, атакующего полузащитника Готье Эна и вратаря Йонатана Фишера.

В течение января Георгий принял участие во всех возможных матчах Меца в различных турнирах — 4 из 4, суммарно проведя на поле 354 минуты. Результативными действиями он не отличился, однако получил одну желтую карточку — в поединке против Страсбура, который завершился поражением Меца 1:2.

Цитаишвили выступает за Мец на правах аренды из Динамо, а его контракт с киевским клубом действителен до лета 2026 года. В целом в текущем сезоне он провел 22 матча на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Динамо, тем временем, победило Верес в Турции (3:2).