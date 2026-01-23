В пятницу, 23 января, в рамках 19 тура турецкого чемпионата Трабзонспор принимал Касымпашу.

Встреча стартовала в 19:00 по киевскому времени на арене Медикал Парк Стадиум. Команда хозяев одержала победу со счетом 2:1, а решающий гол на свой счет записал украинский игрок Александр Зубков. С первых минут на поле за Трабзонспор также вышел Арсений Батагов, однако результативными действиями защитник не отметился.

После этого успеха коллектив из Трабзона набрал 41 очко по итогам 19 матчей и закрепился на третьей позиции турнирной таблицы. Касымпаша, имея в активе 16 баллов, находится на 14-м месте.

Чемпионат Турции, 19-й тур

Трабзонспор - Касымпаша - 2:1

Голы: Онуачу, 51, Зубков, 84 - Диабате, 61