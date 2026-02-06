Сергей Разумовский

Левый вингер Дмитрий Топалов опубликовал в своем Instagram прощальное обращение после завершения своего этапа в Шахтере и перехода в казахстанский Актобе. В посте в инстаграме 27-летний футболист подвел итоги многолетнего периода в структуре донецкого клуба.

Я пришел в Шахтер в 7 лет. Сегодня мой путь здесь подходит к концу. 20 лет в одном клубе – это целая жизнь. Путь, который сформировал меня как футболиста и как человека. Благодарю президента клуба, всех моих тренеров – от детской академии до профессионального уровня, работников клуба и болельщиков. Шахтер навсегда останется частью меня. Дмитрий Топалов

Напомним, контракт футболиста с Шахтером завершился 31 декабря. После этого Топалов некоторое время находился без команды — с лета он оставался в статусе свободного агента. Ранее же он выступал на правах аренды за Колос и ЛНЗ, а теперь продолжит карьеру в Актобе.