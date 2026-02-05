Сергей Разумовский

Актобе официально подтвердил подписание украинского левого полузащитника Дмитрия Топалова. О трансфере клуб сообщил в своих информационных ресурсах, а по данным Transfermarkt, стороны заключили соглашение, рассчитанное до окончания 2026 года. Для 27-летнего футболиста это означает возвращение к профессиональному ритму после периода без команды и возможность получить стабильную игровую практику в чемпионате Казахстана.

Топалов присоединяется к Актобе в статусе свободного агента. Предыдущий контракт хавбека с Шахтером завершился 31 декабря, поэтому с юридической точки зрения переход состоялся без трансферной компенсации. С лета игрок находился без клуба, а до этого выступал на правах аренды: сначала защищал цвета Колоса, а также имел игровой отрезок в составе ЛНЗ.

Для Актобе подписание украинца вписывается в общую логику активной селекции в межсезонье. Клуб уже привлек к себе немало внимания громкими и нестандартными шагами на трансферном рынке. В частности, ранее Актобе объявил о соглашении с Нани — бывшим игроком Манчестер Юнайтед и чемпионом Евро-2016 в составе сборной Португалии, который, по сообщениям, возобновил карьеру именно ради этого перехода. Кроме того, к казахстанской команде недавно присоединился полузащитник Пабло Альварес, который выступал за Карпаты.

Напомним, что прошлый сезон в чемпионате Казахстана Актобе завершил на 5-й позиции турнирной таблицы, а в конце года клуб также сообщал о подписании центрального защитника с украинским паспортом Ивана Ордеца.