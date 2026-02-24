Вингер ЛНЗ Эйнел Соареш, который ныне выступает на правах аренды за словацкий Тренчин, объяснил, почему покинул черкасский клуб и вернулся в Словакию. По словам футболиста, ключевой причиной стала ситуация с безопасностью в Украине из-за войны.

Ситуация в Украине была непростой из-за войны, поэтому мне пришлось вернуться в Тренчин. Вначале я играл и имел игровое время, но ЛНЗ сменил тренера, и новый наставник начал играть с пятёркой в обороне, без вингеров, а моя естественная позиция — вингер, поэтому я не мог играть левого защитника.

Я, наверное, не вернусь в Украину из-за ситуации там. Как я сказал ранее, когда я только пришёл, я играл матчи, когда схема была 4-3-3, и всё было хорошо. Но они сменили тренера, а у меня ещё была травма определённый период, поэтому вот так. Пятёрка в обороне не подошла.

Обе чемпионаты на хорошем уровне, обе. Я не могу сказать, что какая-то сильнее другой. Обе лиги на хорошем уровне, - сказал Соареш в интервью UA-Футбол.