Известно, сколько пропустит лидер ЛНЗ из-за травмы
Зимний чемпион остался без Яшари
около 9 часов назад
Мухаррем Яшарі / Фото - ЛНЗ
Полузащитник ЛНЗ Мухаррем Яшарі не поможет лидеру УПЛ ближайший месяц, сообщает «ТаТоТаке».
28-летний косовар получил травму в матче 17 тура УПЛ против Эпицентра (2:0). Обследование показало, что у Яшарі надрыв сухожилия.
Возвращение можно будет ожидать уже в начале апреля, когда в 22-м туре команда Виталия Пономарёва сыграет против Кривбасса.
Обзор матча будет доступен на странице события Эпицентр – ЛНЗ.