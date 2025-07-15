Павел Василенко

Молодой правый защитник Барселоны Эктор Форт, новая надежда каталонцев, не лучшим образом начал подготовку к новому сезону.

Он был единственным из 35 футболистов команды, кто опоздал на обязательный медицинский осмотр, за что главный тренер Ханси Флик сделал ему выговор перед всеми.

Немецкий специалист, известный своей строгой дисциплиной, сразу дал понять, что его правила должны соблюдаться с первого дня – без исключений.

По данным испанских СМИ, Форт прибыл на осмотр значительно позже назначенного времени, сославшись на то, что задержался накануне вечером на праздновании 18-летия Лямина Ямаля. Флик не принял такого оправдания, тем более что всем игрокам перед перерывом был предоставлен детальный расписание и четко указано, что задержки неприемлемы.

По информации испанских СМИ, Форт покинул празднование лишь на рассвете, что и стало причиной его опоздания. Его поведение еще больше раздражало Флика, который и раньше был известен своими дисциплинарными мерами. В феврале он исключил Жюля Кунде из основного состава за систематические опоздания, а вратарь Иньяки Пенья зимой оказался на трибунах по той же причине.

Прошлый сезон Форт провел 20 матчей. Однако своим поведением он сам себе усложнил положение. Как пишут каталонские порталы, клуб уже рассматривает вариант аренды, чтобы молодой защитник мог получать больше игрового времени и, как говорят, «успокоить голову» в менее напряженной обстановке.

Хотя клуб пока не сделал официального заявления, испанские журналисты утверждают, что Форт будет оштрафован и, возможно, временно тренироваться с командой Барселона Атлетик. Это был бы классический педагогический ход Флика, который четко дал бы понять всей раздевалке: дисциплина превыше всего.