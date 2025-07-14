Клаудия Кальво, модель и организатор вечеринки, раскрыла детали приглашения девушек на празднование 18-летия вингера Барселоны и сборной Испании Ламина Ямаля. По ее словам, организаторы обратились к ней с просьбой подобрать 12 девушек для мероприятия.

Они больше ориентировались на размер груди или цвет волос, - рассказала Кальво в интервью TardeAR. - Отбор проводился исключительно по физическим параметрам.

Модель также сообщила, что участницы мероприятия получали специальную карту с выделенной суммой денег. По ее словам, размер вознаграждения варьировался от 10 до 20 тысяч евро.

Мне сказали, что это конкретная сумма, состоящая из двух цифр. Выдают карту на твои собственные расходы. В момент получения ты не знаешь, что тебя ждет и чего от тебя ожидают, - добавила Кальво.

Напомним, что после вечеринки возник скандал из-за того, что среди развлечений были приглашены люди с карликовостью. Ассоциация людей с карликовостью осудила такую практику и пообещала принять меры.