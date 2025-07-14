Футболист Барселоны Ламин Ямаль оказался в центре скандала после празднования своего 18-летия 13 июля. По данным издания AS, на вечеринке футболиста якобы присутствовали люди с карликовостью, которых пригласили в качестве развлечения для гостей.

Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями резко осудила такую инициативу. В официальном заявлении организации подчеркивается, что подобные действия унижают достоинство людей с ограниченными физическими возможностями. Представители ассоциации не исключают возможности правовых последствий для футболиста.

Несмотря на строгий запрет съемок и использования телефонов во время мероприятия, детали вечеринки стали известны СМИ. Среди гостей празднования было множество знаменитостей: стримеры, коллеги-футболисты, блогеры и музыканты. Источником информации мог стать любой из присутствующих.

На данный момент представители Ямаля не дали официальных комментариев по поводу этой ситуации. Скандал уже вызвал широкий общественный резонанс в спортивных кругах и за их пределами.

Также, Ямаль сделал себе роскошный подарок на день рождения.