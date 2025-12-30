Капитан Полтавы Дмитрий Плахтырь в эксклюзивном интервью XSPORT оценил финансовые условия в команде и прокомментировал отсутствие зарубежных сборов.

Не секрет, что у нас скромные по меркам УПЛ условия. Нас не балуют, но мы знаем, что все вопросы перед нами будут закрыты.

Сборы в Украине? Ничего не говорили о сборах. Я третий год в команде и всегда работали на паркете, но это не помешало нам выиграть у чемпиона Украины.

В первую очередь на сборах будем работать, чтобы не было много травм. Когда все футболисты Полтавы будут в обойме, то весной вы увидите более интересную команду.

Высказывания Вацко никак не цепляют. Если о нас начали говорить, значит мы все делаем правильно. На критику нужно отвечать результатами.