Павел Василенко

Реал Мадрид объявил во вторник о подписании Альваро Каррераса из лиссабонской Бенфики. Как сообщает AS, в результате этого один из игроков Реала будет вынужден покинуть клуб.

Испанский защитник обошелся Реалу в 50 миллионов евро. Все указывает на то, что Каррерас – главный выбор Хаби Алонсо на позицию левого защитника.

Его приход на «Сантьяго Бернабеу» означает, что в команде нет места для одного игрока. До сих пор место левого защитника занимали Ферлан Менди и Фран Гарсия.

Контракты обоих игроков действуют до 30 июня 2027 года. Они не хотят покидать Реал, но один из них не будет иметь иного выбора, кроме как покинуть клуб.

На данный момент Менди, похоже, близок к уходу. Реал оценил француза в 14 миллионов евро и готов продать его в летнее трансферное окно.

Гарсия, вероятно, имеет более высокие перспективы благодаря своим успешным выступлениям на Клубном чемпионате мира. Реал считает, что турнир в США повысил стоимость 25-летнего игрока, доведя ее до минимума 25 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Гарсия провел 54 официальных матча за Реал, забив один мяч и отдав пять голевых передач. Менди провел 31 матч и отдал две голевые передачи.