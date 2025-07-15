Президент Реала поздравил воспитанника клуба Каррераса с возвращением
Перес вручил игроку футболку с 18-м номером
около 1 часа назад
фото - Реал Мадрид
Президент мадридского Реала Флорентино Перес официально представил нового защитника команды - 22-летнего Альваро Каррераса, который подписал с клубом шестилетний контракт. Молодой испанец возвращается домой после успешного периода в португальской Бенфике.
Сегодня очень важный день для всех болельщиков Реала, поскольку возвращение нашего воспитанника - это особенное событие, - заявил Перес. - В Бенфике ты заслужил всеобщую любовь и стал лучшим левым защитником чемпионата. Добро пожаловать домой.
В прошлом сезоне Каррерас провел 52 матча во всех турнирах, отметившись 4 голами и 5 голевыми передачами.