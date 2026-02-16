Игрок сборной Украины заявил о желании сыграть в Донецке, который сейчас оккупирован россиянами.
Бывший футболист местного Шахтера признался, что это его мечта
около 1 часа назад
Анатолий Трубин. Фото: УАФ
Вратарь Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин признался, что мечтает сыграть матч в Донецке. Слова украинского вратаря приводит The Athletic.
Это моя мечта. Я надеюсь. У меня позитивные мысли. Но, как мы видим сейчас, это очень трудно. Надеюсь, за мою жизнь, за мою футбольную карьеру я смогу сыграть или, возможно, посмотреть игру в Донецке. Надо помнить, что Донецк был, есть и навсегда останется Украиной.
