Вратарь Бенфики Анатолий Трубин рассказал о своих эмоциях перед забитым голом в ворота Реала (4:2). Украинский футболист отметил, что в штрафной площадке сделал точное движение головой, которое привело к результативному удару. В момент удара на колене Трубина появились ссадины.

Стоит подчеркнуть, что этот гол стал для Трубина первым в карьере, а его точное попадание помогло Бенфике выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

«В такой момент нужно рисковать. Нужно ставить все на кон. Если мне нужно забить, я должен идти прямо туда — чтобы порадовать наших болельщиков, чтобы сделать Бенфику лучше. Я просто побежал, а потом это движение головой... я был как настоящий нападающий. Это было безумие. У меня на колене все еще остались ссадины. Это потому что потом все партнеры по команде прыгнули на меня», - рассказал Трубин для The Athletic.

Ранее Трубин выступил с откровенным заявлением о Куртуа.