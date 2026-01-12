Сергей Разумовский

Рома заинтересовалась форвардом Астон Виллы Дониэллом Маленом. Об этом в соцсети X сообщает инсайдер Николо Скира, отмечая, что римляне уже перешли от разведки к конкретным действиям и сделали первый официальный шаг в переговорах.

По данным источника, Рома отправила Астон Вилле стартовое предложение по 26-летнему голландцу: аренда до завершения сезона стоимостью 1,5 млн евро с опцией выкупа за 23 млн. Такой формат сделки дает итальянскому клубу возможность оценить игрока в Серии А, прежде чем принимать решение о полноценном трансфере на значительную сумму.

Также сообщается, что самому Малена предложили долгосрочный контракт – до лета 2030 года. Это свидетельствует о том, что в Роме рассматривают голландца как потенциально важную фигуру проекта на несколько сезонов, а не как краткосрочное усиление только к концу кампании.

Напомним, Астон Вилла приобрела Малена в январе прошлого года у Боруссии Дортмунд за 25 млн евро. В текущем сезоне он провёл 29 матчей во всех турнирах, отличился 7 голами и отдал 2 результативные передачи.

Мален может сыграть на позиции центрального нападающего, на которой в Роме выступает ныне травмированный Артем Довбик. Также для голландца не чужды оба фланга атаки.