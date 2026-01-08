Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал в своем телеграм-канале состояние украинского форварда римской Ромы Артема Довбика после травмы.

«Не люблю анализировать что-то без видео, но по Довбику важно отметить, что это СНОВА левое бедро. В начале ноября у Артема диагностировали травму сухожилия прямой мышцы левого бедра, на этот раз снова сообщают о том же бедре.

Учитывая, что Артем совсем недавно вернулся, эту проблему можно трактовать как рецидив. Правда, если верить инсайдерам, то незначительный, ведь ожидают его возвращение уже через 2 недели. Сложно сказать, снова ли это сухожилие или мышца, ведь не видел видео, не анализировал механизм травмы и поведение игрока.

Поэтому говорить что-то сложно, кроме того, что все это выглядит как нежелательный рецидив. Если это все-таки подтвердится, то рецидивы продлевают срок лечения вдвое по сравнению с предыдущим восстановлением. Поэтому и удивляет инсайдерский прогноз всего лишь на 2 недели».