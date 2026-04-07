«Имя Мирчи Луческу навсегда вписано в историю клуба»: Динамо — о смерти румынского специалиста
Руководство и игроки бело-синих выразили глубокую скорбь в связи со смертью Мистера
28 минут назад
Киевское Динамо официально отреагировало на известие о смерти своего бывшего главного тренера Мирчи Луческу. Совместное заявление от имени клуба обнародовали президент Игорь Суркис, главный тренер Игорь Костюк и капитан команды Виталий Буяльский.
В обращении руководство и игроки подчеркнули значительный вклад румынского специалиста в историю киевского клуба.
С глубоким сожалением и тяжёлым сердцем мы встретили известие о том, что на 81-м году жизни в лучший мир ушёл легендарный тренер Мирча Луческу, которого мы все очень хорошо знали. Имя Мирчи Луческу навсегда вписано в историю нашего клуба. Под его руководством Динамо одержало яркие победы на внутренней арене, в частности выиграло чемпионские медали, а также стало обладателем Кубка Украины и Суперкубка.
В сложные времена его опыт, харизма и преданность футболу помогли команде вернуть стабильность, чемпионский характер, веру и уверенность в собственных силах. Его колоссальный опыт, глубокое понимание игры, мудрость и выдержка оставили незабываемый след в сердцах всех, кто имел счастье быть с ним в одной команде.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Мирчи Луческу. Разделяем с ними эту боль утраты. Всегда будем помнить его. Мирча Луческу продолжит жить в наших сердцах. Земля пухом.
