Киевское Динамо официально отреагировало на известие о смерти своего бывшего главного тренера Мирчи Луческу. Совместное заявление от имени клуба обнародовали президент Игорь Суркис, главный тренер Игорь Костюк и капитан команды Виталий Буяльский.

В обращении руководство и игроки подчеркнули значительный вклад румынского специалиста в историю киевского клуба.

С глубоким сожалением и тяжёлым сердцем мы встретили известие о том, что на 81-м году жизни в лучший мир ушёл легендарный тренер Мирча Луческу, которого мы все очень хорошо знали. Имя Мирчи Луческу навсегда вписано в историю нашего клуба. Под его руководством Динамо одержало яркие победы на внутренней арене, в частности выиграло чемпионские медали, а также стало обладателем Кубка Украины и Суперкубка.

В сложные времена его опыт, харизма и преданность футболу помогли команде вернуть стабильность, чемпионский характер, веру и уверенность в собственных силах. Его колоссальный опыт, глубокое понимание игры, мудрость и выдержка оставили незабываемый след в сердцах всех, кто имел счастье быть с ним в одной команде.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Мирчи Луческу. Разделяем с ними эту боль утраты. Всегда будем помнить его. Мирча Луческу продолжит жить в наших сердцах. Земля пухом.