Ушел из жизни бывший тренер «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу
Специалист перенес инфаркт миокарда
около 1 часа назад
В возрасте 80 лет ушел из жизни румынский специалист Мирча Луческу. Ранее сообщалось, что тренер перенес инфаркт миокарда. Сообщает gsp.ro.
В течение карьеры в Украине Луческу восемь раз выигрывал чемпионат с донецким Шахтером и завоевал Кубок УЕФА в 2009 году. С киевским Динамо тренер завоевал один титул чемпиона страны.
Также специалист возглавлял итальянские Пизу, Брешию, Реджану, Интер, турецкие Галатасарай, Бешикташ и национальную сборную Турции.
В конце марта он оставил пост наставника сборной Румынии из-за состояния здоровья.
