Инфантино «договорился»? Действия президента ФИФА подвергнутся серьезной проверке
Глава МОК сделала важное заявление по поводу одиозного швейцарца
около 22 часов назад
Глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри подтвердила, что МОК начал проверку действий члена организации Джанни Инфантино. Как сообщает The Athletic, в комитете хотят выяснить, не противоречило ли Олимпийской хартии посещение Инфантино учредительного заседания Совета мира — структуры, созданной президентом США Дональдом Трампом.
Речь идет о событии, которое состоялось 19 февраля в Вашингтоне. В тот день президент ФИФА появился на заседании вместе с политиками и привлек внимание своим внешним видом: он был в красной кепке с надписью USA спереди и цифрами 45-47, которые отсылают к президентским срокам Трампа. Именно этот публичный контекст и вызвал вопросы о соответствии такого участия принципам, которые МОК требует от своих членов.
Ковентри заявила, что ранее не знала о присутствии члена МОК на этом мероприятии, но после вопросов журналистов организация вернется к теме и даст ей оценку. По словам президентки, Олимпийская хартия четко прописывает стандарты поведения для членов комитета, поэтому будет проведено расследование, в частности о возможном подписании документов. Вместе с тем Ковентри подчеркнула, что МОК и далее будет придерживаться политического нейтралитета, так как именно это, по ее мнению, позволяет обеспечить справедливость в спорте и равные условия для всех на соревнованиях. Эти слова она сказала во время пресс-конференции, посвященной Олимпийским играм 2026 года.
Добавим, что ранее сам Инфантино публично сообщал о договоренности между ФИФА и Советом мира, назвав её историческим соглашением о партнерстве. А президент УАФ Андрей Шевченко провел встречу со швейцарцем после его заявлений о возможном возвращении россиян в футбол.
Поделиться