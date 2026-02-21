Сергей Разумовский

Глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри подтвердила, что МОК начал проверку действий члена организации Джанни Инфантино. Как сообщает The Athletic, в комитете хотят выяснить, не противоречило ли Олимпийской хартии посещение Инфантино учредительного заседания Совета мира — структуры, созданной президентом США Дональдом Трампом.

Речь идет о событии, которое состоялось 19 февраля в Вашингтоне. В тот день президент ФИФА появился на заседании вместе с политиками и привлек внимание своим внешним видом: он был в красной кепке с надписью USA спереди и цифрами 45-47, которые отсылают к президентским срокам Трампа. Именно этот публичный контекст и вызвал вопросы о соответствии такого участия принципам, которые МОК требует от своих членов.

Ковентри заявила, что ранее не знала о присутствии члена МОК на этом мероприятии, но после вопросов журналистов организация вернется к теме и даст ей оценку. По словам президентки, Олимпийская хартия четко прописывает стандарты поведения для членов комитета, поэтому будет проведено расследование, в частности о возможном подписании документов. Вместе с тем Ковентри подчеркнула, что МОК и далее будет придерживаться политического нейтралитета, так как именно это, по ее мнению, позволяет обеспечить справедливость в спорте и равные условия для всех на соревнованиях. Эти слова она сказала во время пресс-конференции, посвященной Олимпийским играм 2026 года.

Добавим, что ранее сам Инфантино публично сообщал о договоренности между ФИФА и Советом мира, назвав её историческим соглашением о партнерстве. А президент УАФ Андрей Шевченко провел встречу со швейцарцем после его заявлений о возможном возвращении россиян в футбол.