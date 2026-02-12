Павел Василенко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко провел рабочую встречу с Еврокомиссаром по вопросам спорта Гленом Микалефом, во время которой обсуждались ключевые вызовы европейского и международного футбола в условиях войны.

Центральной темой разговора стала принципиальная позиция относительно недопущения возвращения представителей России к международным соревнованиям. Глен Микалеф ранее публично выступал против любых инициатив, направленных на смягчение или отмену действующих ограничений для российских команд, и во время встречи подтвердил неизменность своей позиции. Андрей Шевченко поблагодарил Еврокомиссара за четкую и последовательную поддержку Украины в этом вопросе.

Кроме того, в рамках мероприятий в Брюсселе президент УАФ провел важный разговор с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Шевченко детально проинформировал руководителя мирового футбола о сложной ситуации в Украине, вызванной полномасштабной военной агрессией России, и подчеркнул недопустимость любых попыток ослабления санкций против страны-агрессора, сообщает пресс-служба УАФ.

Президент УАФ подчеркнул, что возврат российских клубов или сборных к международным турнирам противоречил бы принципам справедливости и солидарности, которые декларирует футбольное сообщество. Важным сигналом стало и то, что во время Конгресса УЕФА в Брюсселе вопрос возвращения россиян к соревнованиям даже не выносился на обсуждение, что свидетельствует о сохранении жесткой и однозначной позиции европейского футбола.