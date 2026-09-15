Павел Василенко

Спортивный диетолог Джонни Ондина рассказал о секрете диеты Криштиану Роналду. По словам специалиста, рацион 41-летнего португальца вовсе не состоит из экзотических продуктов или сложных схем. Главной составляющей его питания является настойчивость.

«Секрет диеты Криштиану Роналду заключается в ингредиенте, которого нет у 90% обычных людей или элитных спортсменов, а именно в настойчивости», – сказал Ондин, которого цитирует AS.

Диетолог отметил, что во время карьеры, которая длится более двух десятилетий, Роналду продолжает придерживаться методов, которые доказали свою эффективность. По мнению Ондины, люди часто ищут волшебные решения и доверяют советам из социальных сетей, забывая о последовательности.

Рацион португальца, по словам специалиста, основан на натуральных продуктах. Он также раскритиковал популярные среди молодежи модные тенденции в питании. В частности, Ондина привел пример с гималайской солью и длительным голоданием, якобы могущими дать спортсмену особые преимущества.

«Нам следует стремиться к тому, чтобы 95% его дня составляло здоровое питание, а 5% — другое», — подытожил диетолог.

В настоящее время Роналду выступает за Аль-Наср из Саудовской Аравии.