Ещё ближе к 1000! Роналду забил 979-й гол в карьере и помог Аль-Насру одержать победу.
Португалец замкнул навес с углового
Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду отметился 979-м голом в профессиональной карьере.
Португалец забил в матче шестого тура саудовской Про-Лиги против Абхи.
Поединок состоялся на стадионе Аль-Аввал в Эр-Рияде и завершился победой Аль-Насра со счетом 2:1.
На 22-й минуте встречи Роналду замкнул подачу с углового от форварда Габриэла Анжело.
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