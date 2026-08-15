Павел Василенко

Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду и Джорджина Родригес официально оформили брак в начале этой недели. Гражданская церемония состоялась в роскошном особняке футболиста возле Кашкайша, неподалеку от Лиссабона. На ней присутствовали только ближайшие друзья и дети пары.

Как сообщают португальские СМИ, еще за день до свадьбы Роналду и Джорджина подписали брачный договор в нотариальной конторе в Лиссабоне. Инициатором этого решения стал футболист, который настоял на отдельном праве собственности на активы, приобретенные каждым из супругов до брака.

Таким образом, в случае развода Джорджина не сможет претендовать на имущество Роналду, состояние которого оценивается примерно в 1,4 миллиарда евро. При этом супруги решили сохранить собственные фамилии.

На церемонии присутствовали четверо свидетелей: сестра Джорджины – Ивана, близкий друг Роналду Мигель Пайшао и испанская супружеская пара Хосе Родригес Санхиль и Моника Гонсалес Мартинес. Среди гостей также были пятеро детей семьи – Криштиану-младший, близнецы Ева Мария и Матео, а также Алана и Белла.

Мать Роналду Долорес Авейру и его братья и сестры на церемонии не присутствовали. Тем временем Долорес публично поздравила молодоженов, оставив сердечко под постом сына.

Роналду и Джорджина пока что поделились только фотографией своих обручальных колец.