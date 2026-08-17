«Моё будущее спланировано»: Роналду — о жизни после футбола
Португалец рассказал, чем займётся после завершения карьеры в футболе
Нападающий сборной Португалии и саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду поделился видением своей жизни после окончания профессиональной футбольной карьеры.
39-летний португалец признался, что уже имеет четкий план действий и стремится уделять больше времени личным увлечениям и семье. Слова приводит Vogue.
Моё будущее распланировано. У меня много дел, которые займут меня настолько, что сложно выделить что-то одно. Футбол может оставить большую пустоту, нужно заполнять её различными способами, а не только одним. А ещё больше веселиться, путешествовать, смотреть и играть в падель, который мне очень нравится, и продолжать наслаждаться тем, чего я достиг — тем, чего достигли мы [с женой]. Ведь в конце концов это были 25 лет, полные жертв.
Эпоха подходит к концу. Криштиану Роналду назвал возможные сроки завершения карьеры.
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