Эпоха подходит к концу. Криштиану Роналду назвал возможные сроки завершения карьеры
Португалец заявил, что нынешний сезон может стать последним
Нападающий сборной Португалии и саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду высказался о возможном завершении профессиональной карьеры в конце текущего сезона.
39-летний португальский форвард подчеркнул стремление оставить значимый след в истории спорта. Слова приводит Vogue.
Вероятно, это мой последний год в футболе. Я хочу оставить большое наследие.
В прошлом сезоне португалец отметился 30 голами и 3 результативными передачами в 37 матчах за Аль-Наср во всех турнирах, а также записал на свой счет 3 мяча в 5 поединках за национальную сборную на Мундиале.
Криштиану и Джорджина Родригес официально стали мужем и женой.