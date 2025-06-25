Инсайдер назвал новый клуб Шабанова
Футболист близок к смене команды
около 1 часа назад
Фото: ФК Александрия
Артем Шабанов покинул Александрию. По информации журналиста Игоря Бурбаса, трансфер защитника в другой клуб УПЛ уже на финишной прямой.
Борьбу за центрбека выиграл самый активный игрок на украинском рынке – Металлист 1925.
Шабанов в прошлом сезоне провел за «горожан» 30 матчей во всех официальных турнирах: один гол, одна результативная передача.
Transfermarkt оценивает 33-летнего центрального защитника в 250 тысяч евро.
По итогам прошлого сезона Металлист 1925 получил путевку в УПЛ.