Новый главный тренер черновицкой Буковины, которая выступает в Первой лиге Украины, Сергей Шищенко в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал, почему решил возглавить именно этот клуб, несмотря на предложения из УПЛ.

«Все знают, что ко мне поступило несколько предложений. Первым вышел на меня ФК Александрия, потом 2 июня появился вариант с Буковиной, и мой выбор пал на Черновцы. До этого момента никаких переговоров не было.

Увидел, как быстро развивается клуб. Не все клубы УПЛ могут похвастаться уровнем организации, который здесь. Очень классно, что я снова в Буковине. В этом плане все хорошо.

Знакомлюсь с инфраструктурой и футболистами, с которыми еще проведем индивидуальные беседы. Очень мощный объем работы впереди», – сказал Шищенко.