Новоназначенный главный тренер Ворсклы Желько Любенович прокомментировал свое назначение и поделился подробностями переговоров с полтавским клубом.

Уговаривать меня не нужно было. Переговоры длились всего несколько дней. Все произошло даже быстрее, но я был в Сербии – мне элементарно нужно было время, чтобы приехать в Полтаву и поговорить с руководителями Ворсклы лицом к лицу.

После первого предложения я взял паузу, подумал, взвесил все за и против. Только после этого принял окончательное решение.

Мне дали гарантии, что с финансированием все в порядке. И я надеюсь, верю, что так оно и будет, – рассказал Любенович.