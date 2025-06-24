Павел Василенко

Ворскла объявила о назначении Желько Любеновича на должность главного тренера команды. Контракт с 43-летним сербским специалистом и его штабом рассчитан на один сезон, сообщает пресс-служба полтавского клуба.

Помогать Любеновичу будут Никола Игнатьевич, Валерий Куценко и Дмитрий Стойко.

Любенович в Украине известен по выступлениям в составах Кривбасса, Таврии, Александрии и Зари.

После завершения игровой карьеры работал в селекционном отделе Зари, был ассистентом в молодежной команде, а также тренером в сербских клубах. В ноябре 2023 года возглавил Минай. С января 2025 года был без работы.

По итогам прошлого сезона Ворскла вылетела из УПЛ в Первую лигу.