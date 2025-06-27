Павел Василенко

Альваро Мората снова хочет сменить клубные цвета. Инсайдер Николо Скира рассказывает о деталях перехода опытного испанца в клуб Серии А.

В последнее время нападающий значительно изменил свое окружение. Летом 2024 года он перешел в Милан, а через несколько месяцев сменил «россонери» на Галатасарай.

Теперь все указывает на еще один трансфер. По сообщениям СМИ, Мората настроен играть за Комо.

Он уже согласовал все условия контракта со своим новым клубом. Он будет действовать до июня 2028 года с возможностью продления еще на один сезон.

Как сообщает Скира, боссы Комо также достигли соглашения с Миланом. Они заплатят «россонери» 10 миллионов евро за нападающего.

Теперь Галатасараю еще предстоит согласиться на сделку, так как срок аренды снайпера в Турции будет сокращен.

В составе Милана и Галатасарая Мората сыграл 41 официальный матч в сезоне 2024/2025. На его счету 13 голов и пять результативных передач.