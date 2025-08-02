Павел Василенко

Интер Майами и Лионель Месси ведут переговоры о новом контракте. Если не произойдет чего-то непредвиденного, аргентинец должен остаться в MLS на еще некоторое время.

Контракт Месси заканчивается в конце этого года, и официального продолжения сотрудничества между Интером и аргентинской звездой пока не достигнуто, пишет Marca.

План аргентинца состоит в том, чтобы остаться в Майами, чтобы, помимо победы с клубом, оставаться в лучшей форме для будущего чемпионата мира, который станет шестым чемпионатом мира, в котором примет участие Месси.

Интер Майами планирует предложить Месси контракт еще на три года или даже дольше, если пожелания игрока и клуба совпадут.

Американцев совсем не беспокоит, что аргентинскому нападающему 38 лет, и несмотря на это они хотят видеть его в своих рядах.

По данным испанского издания, Месси будет иметь полную свободу действий в клубе и сможет играть сколько угодно. Когда он решит завершить карьеру игрока, Интер Майами предложит ему остаться на любой должности в клубе. За это назначение Интер будет конкурировать с Барселоной, которая, вероятно, готовит аналогичное предложение.