Лионель Месси, нападающий Интер Майами, признан лучшим футболистом июля в чемпионате MLS. Об этом сообщил официальный сайт лиги.

В течение июля аргентинец провел пять матчей, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи. С Месси в составе команда из Флориды обыграла Монреаль (4:1), Нью-Инглэнд Революшн (2:1), Нэшвилл (2:1), потерпела поражение от Цинциннати (0:3), а также разгромила Нью-Йорк Ред Буллз (5:1).

Без участия Лионеля Интер Майами сыграл вничью с тем же Цинциннати – 0:0.

Сейчас Интер Майами занимает пятое место в Восточной конференции MLS, имея в своем активе 42 очка.

Также, Месси дисквалифицировали за то, что он не принял участия в Матче всех звезд.