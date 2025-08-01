Павел Василенко

Лионель Месси, чей контракт с Интер Майами заканчивается, уже определился со своим будущим.

По данным Catalunya Radio, аргентинский форвард продлит свой контракт с Интер Майами до 2028 года.

Месси отправился в Соединенные Штаты после двух сезонов в ПСЖ. В 2023 году он забил 11 голов и отдал пять результативных передач в 14 играх.

В следующем году, когда он выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в Катаре, он добавил 23 гола и 13 результативных передач в 25 играх. В этом году он уже сыграл 30 игр, забил 24 гола и сделал 10 результативных передач.

Если продление контракта будет подтверждено, возвращение Месси в Барселону, где он провел большую часть своей карьеры, практически невозможно. Однако, не совсем исключено, что аргентинский форвард снова наденет футболку клуба. Идут разговоры об организации прощального матча в честь времени Месси в Барселоне.