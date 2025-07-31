Месси двумя ассистами принес Интеру победу на международном турнире. Видео
Он снова сделал это! Аргентинец переживает вторую молодость?
41 минуту назад
В первом туре Кубка лиг (МЛС + чемпионат Мексики) Интер Майами одержал драматическую победу над Атласом, вырвав три очка в компенсированное время. Команда из Флориды открыла счёт на 58-й минуте, когда Сеговия реализовал передачу Лионеля Месси.
Мексиканцы сумели сравнять счёт на 80-й минуте после точного удара Лосано Сильва, однако представитель МЛС всё же дожал соперника – на 96-й минуте победный гол забил Вейгандт после ещё одного ассиста легендарного аргентинца.
К вашему вниманию обзор матча.
Интер Майами с победы стартовал на турнире и вместе с Портлендом и Миннесотой имеет три очка в своём активе в таблице группы МЛС.
Кубок лиг, первый тур
Интер Майами – Атлас 2:1
Голы: Сеговия, 58, Вейгандт, 90+6 – Лосано Сильва, 80