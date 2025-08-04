Павел Василенко

Аргентинский футболист Лионель Месси получил незначительную травму мышцы правой ноги во время субботнего матча Кубка лиги против мексиканской Некаксы, сообщил его клуб Интер Майами после обследований в воскресенье.

38-летний форвард получил травму на 8-й минуте после столкновения с тремя защитниками. Через некоторое время он подошел к скамейке запасных и сел на газон, где ему оказали медицинскую помощь на бедре.

На 11-й минуте тренеру Хавьеру Маскерано пришлось заменить его на Федерико Редондо, и Месси сразу же направился в раздевалку.

Интер не сообщил, как долго Месси будет отсутствовать, но AP информирует, что он вряд ли сыграет в среду в матче Кубка лиги против УНАМ Пумас.

«Его возвращение в состав будет зависеть от его реакции на лечение», – говорится в заявлении клуба MLS на его официальном сайте.

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» несколько раз в течение своей карьеры получал травмы подколенного сухожилия. Последняя проблема с мышцами у него возникла в марте, из-за чего он пропустил южноамериканские квалификационные матчи чемпионата мира 2026 года против Уругвая и Бразилии.