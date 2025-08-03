Павел Василенко

Лионель Месси получил травму во втором раунде Кубка американо-мексиканской лиги между Интер Майами и Некаксой.

На 7-й минуте дуэли Месси начал прорыв и упал перед штрафной площадкой мексиканской команды.

Он немного полежал, а потом попытался продолжить играть, но в итоге ему пришлось обратиться за медицинской помощью.

После четырех минут оказания голевой помощи его все же пришлось заменить, и болельщики Интер теперь с нетерпением ожидают, сколько времени аргентинец останется вне игры.

Главный тренер Интер Майами Хавьер Маскерано не раскрыл много после матча.

«Месси травмировал спину. Он не мог продолжать играть, и мы увидим после дополнительных медицинских обследований, сколько времени ему придется взять перерыв», – сказал Маскерано.

Кстати, Интер Майами победил после серии пенальти, и теперь, за один раунд до конца, почти наверняка выходит в четвертьфинал.