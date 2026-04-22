Сергей Разумовский

В ответном матче полуфинала Кубка Италии Интер на своем поле одержал волевую победу над Комо со счетом 3:2 и пробился в финал турнира.

Первая встреча между командами завершилась без голов — 0:0, так что судьба путевки в решающий матч определялась именно во втором поединке. Гости из Комо сумели серьезно осложнить жизнь фавориту: на 32-й минуте счет открыл Батурина, а сразу после перерыва, на 48-й, преимущество команды увеличил Да Кунья.

Однако Интер смог переломить ход встречи. Главным героем камбэка стал Хакан Чалханоглу, который отметился дважды — на 69-й и 86-й минутах. А уже в конце матча, на 89-й минуте, победный мяч забил Сучич.

Таким образом, миланский клуб выиграл 3:2 в ответном матче и вышел в финал Кубка Италии. В решающем поединке Интер сыграет с победителем полуфинальной пары Лацио — Аталанта. Первый матч между этими командами завершился вничью 2:2.

Кубок Италии. Полуфинал, ответный матч

Интер – Комо 3:2 (0:0 – первый матч)

Голы: Чалханоглу, 69, 86, Сучич, 89 – Батурина, 32, Да Кунья, 48

Интер: Х. Мартинес, Аканджи, Ачерби (Биссек 74), Аугусто, Энрике (Думфрис 84), Барелла, Чалханоглу, Зелинский (Сучич 60), Димарко (Диуф 60), М. Тюрам, Бонни (Ф. Эспозито 74)

Комо: Бютез, Ван Дер Бремпт (Смольчич 80), Рамон, Диего Карлос (Мората 90), Кемпф, Валле, Перроне, Да Кунья (Какере 70), Пас, Батурина (Родригес 80), Дувикас (Диао 70)

Предупреждение: Перроне 90+4