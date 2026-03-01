Интер после вылета из ЛЧ сполна отыгрался на команде Малиновского
Дженоа уступил лидеру
около 20 часов назад
Руслан Малиновский / Фото - Getty Images
Интер в 27 туре Серии А принимал Дженоа. Матч в Милане завершился со счетом 2:0.
Команда Кристиана Киву забила по голу в каждом из таймов - Димарко открыл счет на 30-й минуте, а после перерыва Чалханоглу с пенальти закрыл вопрос о победителе.
Хавбек Дженоа и сборной Украины Руслан Малиновский в этом матче был заменён после первого тайма.
Серия А. 27 тур
Интер - Дженоа 2:0
Голы: Димарко, 31, Чалханоглу, 69 (с пенальти)
