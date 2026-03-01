Интер в 27 туре Серии А принимал Дженоа. Матч в Милане завершился со счетом 2:0.

Команда Кристиана Киву забила по голу в каждом из таймов - Димарко открыл счет на 30-й минуте, а после перерыва Чалханоглу с пенальти закрыл вопрос о победителе.

Хавбек Дженоа и сборной Украины Руслан Малиновский в этом матче был заменён после первого тайма.

Серия А. 27 тур

Интер - Дженоа 2:0

Голы: Димарко, 31, Чалханоглу, 69 (с пенальти)