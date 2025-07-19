Павел Василенко

Интер выразил интерес к Адемоле Лукману из Аталанты, предложив 40 миллионов евро за нигерийского нападающего.

По данным известного журналиста Фабрицио Романо, 27-летний Лукман – главный приоритет миланского клуба в летнее трансферное окно. Игрок уже согласовал личные условия с нерадзурри, его переход еще должен быть одобрен Аталантой. Однако, как сообщается, клуб из Бергамо просит за него сумму, которая превышает предложенную Интером.

«Мы направили предложение относительно Адемолы Лукмана, он нам нравится. У нас хорошие отношения с Аталантой, но мы не будем вступать в долгие переговоры, у нас есть свой проект», – заявил спортивный директор Интера Пьеро Аузилио в интервью Sky Sports.

Лукман перешел в Аталанту из Лейпцига в 2022 году. С тех пор он провел за команду 118 матчей во всех турнирах и забил 52 гола.

В сезоне-2023/24 он с Аталантой одержал победу в Лиге Европы, оформив хет-трик в финальном матче против тогдашнего чемпиона Германии Байера Леверкузен (3:0).

Контракт Лукмана с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.