Сергей Разумовский

Полузащитник сборной Украины и Брентфорда Егор Ярмолюк может в ближайшее время стать фигурантом трансферных новостей. Об этом сообщает издание TeamTalk.

21-летний хавбек, получающий стабильную практику в АПЛ, попал в сферу интересов одного из ведущих клубов Англии. Манчестер Юнайтед рассматривает Ярмолюка как вариант усиления центра поля с прицелом на долгосрочную перспективу. В клубе якобы оценивают украинца как футболиста, способного прогрессировать в системе гранда и со временем закрепиться в середине поля.

Одновременно подчеркивается, что возможный переход будет непростым: Брентфорд не настроен легко отпускать одного из своих ключевых игроков, поэтому переговоры могут потребовать от потенциального покупателя серьезных условий. В текущем сезоне Ярмолюк сыграл 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 25 миллионов евро.

