Ноттингем Форест в 23 туре АПЛ отпраздновал победу над Брентфордом. Матч в Лондоне завершился со счетом 2:0.

Гости забили по голу в каждом из таймов. На 12-й минуте Жезус открыл счет, а после перерыва Авоньи установил итоговый счет встречи.

В заявке Форест не было Александра Зинченко, который занимается трудоустройством в Аяксе. Егор Ярмолюк с первых минут вышел в составе Брентфорда и провел 81 минуту.

АПЛ. 23 тур

Брентфорд - Ноттингем Форест 0:2

Голы: Жезус, 12, Авоньи, 79