Эффект Зинченко? Ноттингем Форест обыграл Брентфорд Ярмолюка
Борьба за выживание продолжается
около 4 часов назад
Егор Ярмолюк / Фото - Getty Images
Ноттингем Форест в 23 туре АПЛ отпраздновал победу над Брентфордом. Матч в Лондоне завершился со счетом 2:0.
Гости забили по голу в каждом из таймов. На 12-й минуте Жезус открыл счет, а после перерыва Авоньи установил итоговый счет встречи.
В заявке Форест не было Александра Зинченко, который занимается трудоустройством в Аяксе. Егор Ярмолюк с первых минут вышел в составе Брентфорда и провел 81 минуту.
АПЛ. 23 тур
Брентфорд - Ноттингем Форест 0:2
Голы: Жезус, 12, Авоньи, 79