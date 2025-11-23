Павел Василенко

Трансфер Александера Исака рискует стать одним из самых больших разочарований сезона. Как сообщает Opta, 26-летний швед установил в Ливерпуле антирекорд, которого клуб не знал за всю историю.

Летом Исак стал одной из главных звезд трансферного рынка. После затяжной саги «Ньюкасл» наконец согласился продать нападающего в Ливерпуль за 145 миллионов евро. Но адаптация форварда на «Энфилде» оказалась болезненной: всего один гол и одна результативная передача в девяти матчах – от игрока с такой ценой ожидали значительно большего.

В субботу Исак снова не смог помочь команде Арне Слота – Ливерпуль был разбит на своем стадионе, а Ноттингем Форест унизил хозяев со счетом 3:0.

Opta подчеркивает: Исак стал первым игроком в истории Ливерпуля, который проиграл четыре стартовые матча АПЛ подряд, выходя в стартовом составе. Это произошло в поединках против Кристал Пэлас (1:2), Челси (1:2), Манчестер Юнайтед (1:2) и Ноттингем Форест (0:3).

Свой следующий матч Ливерпуль проведет в среду против ПСВ в пятом туре Лиги чемпионов.