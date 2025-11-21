Ливерпуль проявляет повышенный интерес к вингеру Борнмута Антуану Семеньо. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, мерсисайдцы рассматривают вариант с покупкой ганского вингера уже в зимнее трансферное окно.

В январе в контракте 25-летнего футболиста активируется клаусула: 60 миллионов фунтов плюс до пяти миллионов бонусов. При этом Борнмут рассчитывает сохранить Семеньо хотя бы до лета, когда сумма выкупа снизится до 50 миллионов.

В этом сезоне Семеньо принял участие в 12 матчах во всех соревнованиях, отметившись шестью голами и тремя результативными передачами.

Ранее стало известно, что Александр Зинченко пропустит матч Ноттингем Форест с Ливерпулем.