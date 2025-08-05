25-летний шведский форвард Александер Исаак после продолжительного отсутствия снова появился на тренировочной базе Ньюкасла, прервав бойкот.

Игрок ранее отказался участвовать в тренировках команды и проигнорировал азиатское турне, выразив тем самым желание сменить клубную прописку. Все это время он поддерживал форму в Испании на базе бывшего клуба Реал Сосьедад, об этом сообщило The Sun.

Однако после безрезультатного бойкота Исаак все же вернулся в расположение Ньюкасла и провел около трех часов в индивидуальном режиме на поле.

По слухам, Ливерпуль предлагал за нападающего 120 миллионов евро, но руководство Ньюкасла отклонило это предложение.

В прошлом сезоне Исаак провел 42 матча на клубном уровне, забил 27 мячей и отдал 6 результативных передач.