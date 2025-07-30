Сергей Стаднюк

Известные представители английской Премьер-лиги провели очередные контрольные матчи в рамках подготовки к новому сезону.

Ливерпуль завершил азиатское турне победой над Йокогамой Маринос с счетом 3:1 в товарищеском матче в Японии. Хозяева первыми открыли счет в начале второго тайма усилиями Асахи Уэнаки, однако затем немецкий полузащитник Флориан Вирц отметился дебютным голом за Ливерпуль и сравнял счет. После этого Трей Ниони вывел команду Арне Слота вперед, а под занавес игры окончательный результат установил Рио Нгумоха.

В составе Ливерпуля дебютировал нападающий Уго Экитике, а Алексис Макаллистер впервые появился на поле в этом межсезонье. Алисон не принял участие в матче по личным причинам. В первом тайме Ливерпуль контролировал ход игры, но не реализовывал моменты, в частности Гакпо и Собослаи не смогли реализовать выходы один на один. В конце тайма Мамардашвили спас после опасного удара головой от Амано.

Ньюкасл потерпел третье подряд поражение на предсезонных сборах, на этот раз уступив команде Звезд чемпионата Южной Кореи на стадионе Кубка мира в Сувоне – 0:1. Это был первый матч в Южной Корее в истории клуба. Единственный гол встречи на 36-й минуте забил Ким, который после передачи в штрафную хладнокровно переиграл Ника Поупа. Команда Эдди Хау имела несколько моментов: Гордон пробил мимо ворот после активной атаки, а Эланга заставил вратаря Джо достать мяч из-под перекладины. Ближе к концу матча Осула дважды мог сравнять счет, но его удары были заблокированы.

В составе Ньюкасла дебютировали 18-летний южнокореец Сын Су Пак, который недавно присоединился из клуба Сувон Блувингз, и 21-летний вратарь Макс Томпсон, воспитанник академии. Пак, представляющий молодежную сборную Южной Кореи, имел шанс отличиться в последние минуты, однако защитники соперника не позволили ему нанести решающий удар. До этого Ньюкасл уступил Селтику и Арсеналу, и пока остается без побед в летнее межсезонье.

Товарищеские матчи

Йокогама – Ливерпуль 1:3

Голы: Уэнака, 55 – Вирц, 62, Ниони, 68, Нгумоха, 87

Ливерпуль: Мамардашвили, Ван Дейк (Эндо, 59), Конате (Цимикас, 64), Собослаи (Эллиотт, 64), Салах (Ниони, 64), Гакпо (Нгумоха, 64), Гравенберх (Джонс, 46), Экитике (Нуньес, 46), Керкез (Робертсон, 64), Вирц (Макаллистер, 64), Брэдли (Фримпонг, 64).

K-Лига Старз – Ньюкасл 1:0

Гол: Ким Джин Гю, 36

Ньюкасл Юнайтед: Ник Поуп (Макс Томпсон, 73), Джамал Ласселлс, Сандро Тонали (Трэвис Хернес, 77), Энтони Гордон, Эмиль Крафт (Харрисон Эшби, 73), Вильям Осула (Сын Су Пак, 82), Энтони Эланга, Тино Ливраменто, Джо Уиллок (Алфи Гаррисон, 90), Алекс Мёрфи, Льюис Майли.

Ранее дебют Вирца не спас Ливерпуль от второго подряд пораженияпоследовательно.