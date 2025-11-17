Нападающий сборной Исландии Бриньольфюр Виллюмссон прокомментировал поражение своей команды от Украины со счетом 0:2 в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Просто разочарование. Мы хорошо играли и смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности до перерыва, а во втором тайме имели свои моменты. Очень досадно, когда мяч не попадает в ворота, а потом мы пропускаем гол буквально под носом.

Я очень благодарен за предоставленную возможность выйти в стартовом составе и старался максимально её использовать. У меня был один хороший шанс, и было бы неплохо забить. Приятно играть в таком матче, но результат расстраивает.

Это просто раздражение и разочарование, но нужно поднять голову, двигаться дальше и попытаться попасть на следующий большой турнир. Мы должны вынести из этого урок — это единственное, что можем сделать. Сегодня мы расстроены, но нужно просто двигаться вперёд, ребята вернутся в свои клубы, и тогда мы будем готовы к следующему международному турниру.

Я считаю, что в первом тайме мы играли отлично; борьба была равной, и на поле шла ожесточённая борьба за позиции. Затем они начали давить на нас, потому что им нужен был гол, а нам — нет. Мы просто пытались защитить свои ворота, и тогда им каким-то образом удалось забить.

Мы тоже могли забить. Гюлли сделал отличный удар головой, который украинский вратарь блестяще спас, так что результат мог быть другим — передаёт слова Виллюмссона mbi.is.