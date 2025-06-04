Испания - Франция: сможет ли команда Дешама взять реванш за полуфинал Евро?

Михаил Цирук

В четвер, 5 июня, состоится второй полуфинальный матч Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции (21:45, трансляция – MEGOGO). Обе команды принадлежат к числу наиболее успешных в недолгой истории этого турнира. Французы выигрывали ЛН в 2021 году, испанцы - в 2023, и на этот раз одна из команд вновь приблизится к победе в турнире на расстояние одного шага. Предлагаем вашему вниманию анонс матча, который определит второго финалиста этого розыгрыша Лиги наций.

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Путь команд к полуфиналу

Испанцы и французы уверенно прошли групповой этап Лиги наций. Особенно это касается подопечных Луиса Де ла Фуэнте, которые набрали 16 очков из 18 возможных. Фурия роха начала турнир с потери очков в Сербии (0:0), однако эта первая осечка стала и последней, так как далее были только победы. Над Швейцарией (4:1), Данией (1:0), дома с Сербией (3:0), еще раз Данией (2:1) и Швейцарией (3:2).

А вот этап четвертьфинала дался сборной Испании крайне непросто. Первый матч против Нидерландов в Роттердаме закончился ничьей 2:2, которую гости смогли вырвать лишь на третьей добавленной минуте. Не легче было и во второй игре: Испания трижды выходила вперед, однако нидерландцы трижды находили в себе силы отыгрываться. В результате все дошло до серии пенальти, в которой путевку в финал четырех вырвала именно фурия роха (5:4).

Сборная Франции на пути к полуфиналу поражений не избежала, однако это не помешало ей выиграть свою группу. Ле Бле начали турнир с фиаско в домашнем матче против Италии (1:3), однако дальше дела наладились. Подопечные Дидье Дешама обыграли Бельгию (2:0), Израиль (4:1), еще раз Бельгию (2:1), поделили очки с Израилем и взяли реванш у Италии (3:1).

А вот в четвертьфинале французы были на грани провала. На этот провал очень надеялись болельщики сборной Украины, ведь в случае победы в противостоянии с Хорватией именно она, а не Франция, была бы нашим соперником в отборочной группе ЧМ-2026. Однако сенсации не произошло.

В первом поединке на своем поле хорваты неожиданно победили со счетом 2:0 благодаря голам Будимира и Перишича, однако точные удары Олисе и Дембеле в Париже сделали счет по сумме двух матчей равным, а в драматической серии послематчевых пенальти на один удар точнее оказались именно французы.

Заявка команд на матч

Испания

Вратари: Унаи Симон (Атлетик), Давид Райя (Арсенал), Алекс Ремиро (Реал Сосьедад)

Защитники: Оскар Мингеса (Сельта), Педро Порро (Тоттенхэм), Даби Вивиан (Атлетик), Пау Кубарси (Барселона), Робин Ле Норман (Атлетико), Дин Хейсен (Борнмут), Алехандро Гримальдо (Байер), Марк Кукурелья (Челси)

Полузащитники: Мартин Субименди (Реал Сосьедад), Гави, Фермин Лопес, Педри, Дани Ольмо (все — Барселона), Иско (Бетис), Микель Мерино (Арсенал), Фабиан Руис (ПСЖ), Алекс Баена (Вильярреал)

Нападающие: Ламин Ямал (Барселона), Нико Вильямс (Атлетик), Йереми Пино (Вильярреал), Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад), Саму Омородион (Порту), Альваро Мората (Галатасарай)

Франция

Вратари: Люка Шевалье (Лилль), Майк Меньян (Милан), Брис Самба (Ренн);

Защитники: Луик Баде (Севилья), Люка Динь (Астон Вилла), Мало Густо (Челси), Люка Эрнандес (ПСЖ), Тео Эрнандес, Пьер Калулу (оба – Милан), Ибраима Конате (Ливерпуль), Клеман Лангле (Атлетико), Бенжамен Павар (Интер);

Полузащитники: Маттео Гендузи (Лацио), Куадио Коне (Рома), Адриан Рабьо (Марсель), Орельен Чуамени (Реал), Воррен Заир-Эмери (ПСЖ);

Нападающие: Бредли Барколя, Усман Дембеле, Дезире Дуэ (все – ПСЖ), Райан Шерки (Лион), Рандаль Коло-Муани (Ювентус), Килиан Мбаппе (Реал), Майкл Олисе (Бавария), Маркус Тюрам (Интер).

Успехи команд в Лиге наций

Как уже было сказано в начале, в целом обе сборные выступают в Лиге наций довольно успешно. В первом розыгрыше сезона 2018/19 команды не смогли выйти в плей-офф, а вот во втором обе достигли финала, в котором Франция победила со счетом 2:1.

В кампании 2022/23 до своей победы в ЛН дошла и Испания, которая в финале смогла обыграть Хорватию в серии пенальти (0:0, пен.5:4). Напротив, Франция в том розыгрыше чуть не вылетела, и до последнего боролась за сохранение прописки в Лиге А с командой Австрии.

Прогноз на матч Испания - Франция

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол: победа Испании – 2,37, ничья – 3,38, успех Франции – 3,21. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

История встреч команд

История противостояний сборных Испании и Хорватии довольно большая и насчитывает аж 37 матчей. Незначительное преимущество здесь на стороне фурии рохи: 17 побед против 13 у соперника и семи ничьих. Последний раз пути команд пересекались совсем недавно - в полуфинале триумфального для испанцев Евро-2024, и тогда голы Ямаля и Ольмо помогли выйти в финал именно подопечным Де ла Фуэнте (2:1).

До этого был уже упомянутый финал Лиги наций 2021, который выиграли французы, однако из семи матчей до этого Ле Бле выиграли лишь в одном. Возможно, сегодня команда Дешама сможет немного улучшитьсвою статистику в противостояниях с этим очень непростым соперником?

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