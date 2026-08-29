Сергей Разумовский

В третьем туре испанской Ла Лиги Леванте на собственном поле сенсационно разгромил Бетис – 5:2. Хозяева продемонстрировали мощную игру в атаке и забили четыре мяча во втором тайме.

Бетис дважды сокращал отставание, однако не смог остановить Леванте. Перротта еще до первого гола хозяев поразил ворота соперника, но взятие ворот отменили из-за офсайда. В составе Леванте дубль оформил Бруге, а еще по одному голу забили Дела, Бардели и Оласагасти.

Реал Сосьедад на своем поле добился нелегкой победы над Эспаньолом – 2:1. Баскская команда быстро открыла счет, но гости отыгрались еще до перерыва. Победный мяч Сосьедад забил во втором тайме.

Атлетико без особых проблем обыграл Севилью на выезде – 3:1. Мадридцы забили трижды еще до перерыва, а хозяева смогли ответить лишь одним голом во втором тайме. Баена оформил дубль, а еще один мяч Атлетико записал на свой счет Лукман.

После трех туров Атлетико набрал семь очков и возглавляет турнирную таблицу. В то же время Барселона и Реал еще должны провести по одному матчу, поэтому могут обойти мадридцев.

В Ла Лиге 2 Жирона дома разгромила Лас-Пальмас – 5:2. Команды считались прямыми конкурентами в борьбе за возвращение в элитный дивизион, но хозяева уверенно доказали свое преимущество.

Украинский нападающий Владислав Ванат провел 83 минуты и отличился результативной передачей на первый гол Асприльи. Он нанес два удара в створ ворот, сделал 22 касания мяча и отдал десять точных передач из 14. Также на счету украинца четыре ключевые передачи. FlashScore оценил его выступление в 7,3 балла. Также на замену вышел нападающий Александр Пищур.

Жирона набрала четыре очка и приблизилась к зоне плей-офф за выход в Ла Лигу.

Ла Лига, третий тур

Леванте – Бетис 5:2

Голы: Дела, 24, Бардели, 45+1, Бруге, 56, 70, Оласагасти, 90+5 – Бартра, 34, Рикельме, 45+4

Реал Сосьедад – Эспаньол 2:1

Голы: Барренечеа, 4, Оскарссон, 61 – Фернандес Хан, 45

Севилья – Атлетико 1:3

Голы: Сьерра, 66 – Баена, 4, 33, Лукман, 26

Ла Лига 2, третий тур

Жирона – Лас-Пальмас 5:2

Голы: Хастин, 22, Бельтран, 55, Асприлья, 60, 72, Исган Гонсалес, 90+1 – Хайме, 48, Миасиро, 85

Удаление: Хесе, 75 (Лас-Пальмас)