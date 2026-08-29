Мудрик не захотел переходить в испанский клуб
Украинец не хочет покидать АПЛ
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Испанская Валенсия пыталась арендовать полузащитника Челси и сборной Украины Михаила Мудрика. Об этом информирует El Gol Digital.
Валенсия активно вела переговоры с Челси по аренде 25-летнего Мудрика. Испанский клуб видел в украинце ключевое усиление фланга атаки после его возвращения к регулярным выступлениям, но игрок ответил отказом. Футболист хочет остаться в АПЛ.
Мудрик перешел в лондонский Челси в начале 2023 года из донецкого Шахтера. За трансфер украинского вингера английский клуб заплатил 70 миллионов евро, а еще 30 миллионов предусмотрено в виде бонусов.
Действующий контракт Михаила с Челси рассчитан до 30 июня 2031 года.