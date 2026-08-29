Павел Василенко

Испанская Валенсия пыталась арендовать полузащитника Челси и сборной Украины Михаила Мудрика. Об этом информирует El Gol Digital.

Валенсия активно вела переговоры с Челси по аренде 25-летнего Мудрика. Испанский клуб видел в украинце ключевое усиление фланга атаки после его возвращения к регулярным выступлениям, но игрок ответил отказом. Футболист хочет остаться в АПЛ.

Мудрик перешел в лондонский Челси в начале 2023 года из донецкого Шахтера. За трансфер украинского вингера английский клуб заплатил 70 миллионов евро, а еще 30 миллионов предусмотрено в виде бонусов.

Действующий контракт Михаила с Челси рассчитан до 30 июня 2031 года.